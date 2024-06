Dél-Európában már emberéletet is követelt a perzselő forróság

Nemcsak idehaza, de Dél-Európában is tombol a kánikula, Olaszországban, Bosznia-Hercegovinában és Romániában 40 fokos hőség is lehet a napokban. Az egészségügyi szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fogyasszon sok vizet és kerülje a napsütést. A görögöknél, a törököknél és az olaszoknál ez viszonylag nehéz, ott ugyanis beindult az igazi nyári turistaszezon – számolt be az M1 Híradó.

A turistaszezonban megszokott tömeg tolongott a római Spanyol Lépcsőnél szerdán. A látogatók többségét azonban a nevezetességnél is jobban vonzotta a lépcsősor aljában lévő szökőkút. A hőmérséklet elérte a harmincöt fokot, ezért sokan álltak sorban vízért – tette hozzá az M1. „Először is sok vizet iszunk, mindig hordunk magunknál kalapot és igyekszünk annyi időt az árnyékban tölteni, amennyit csak lehet” – mondta egy turista. A Colosseumnál is a fák alá húzódtak a látogatók. Sokan napernyővel vagy legyezővel védekeztek a kánikula ellen. Az ókori romok bejáratánál sátrakkal és vízpermetező ventilátorokkal hűtötték a turistákat. Olaszországban a napokban a negyven fokot is meghaladhatja a hőség. A hőség ellen legyezővel védekező turista az athéni Akropoliszon 2024. június 11-én, amikor hőhullám sújtja Görögországot (Fotó: MTI/EPA/ANA-MPA/Kósztasz Cironisz) A balkáni országokban is tombol a kánikula: Szarajevóban is tömeg volt a kutaknál. Az egészségügyi szakemberek mindenkit arra figyelmeztetnek, hogy a nap legmelegebb óráiban ne legyenek a szabadban. „Csak könnyű ételeket, sok vizet vagy más természetes folyadékot fogyasszunk, amelyek növelik a kálium- és a magnéziumszintet a szervezetben. Megfelelő ruházatot kell viselniük, könnyű anyagból, olyat, ami az egész testet eltakarja, és ilyenkor a fejünket is fedni kell” – magyarázta egy bosnyák klinika orvosa, Nejra Junuz Guzic. Kapcsolódó tartalom Trópusi forróság érkezik Olaszországba Az idei nyár első hőhullámát a mitológiai krétai királyról, Minószról nevezték el. Romániában vörös riasztást adtak ki az ország déli megyéire a negyvenfokos hőség miatt. Egészségügyi pontokat is kialakítottak, hogy az emberek segítséget kaphassanak, ha szükségük van rá. „Egyre több az olyan eset, amikor mentőre van szükség a nyilvános helyeken. Azokra az esetekre gondolok, amikor az emberek elveszítik az eszméletüket. Sok olyan beteg is van, akinek emésztési panaszai vannak. Ilyenkor mindenkinek naponta legalább két liter vizet kellene innia” – nyilatkozta Alis Grasu a román mentőszolgálat főigazgatója. Görögországban több halálos áldozatot is követelt már az idei kánikula. A nagy melegben ráadásul könnyen kigyullad a növényzet. Athéntól mintegy harminc kilométerre délre is tűz ütött ki, de a lángok már a görög főváros külső kerületeit is fenyegetik. A környéket kiürítették és utakat is lezártak, nagy erőkkel dolgoznak a tűzvész megfékezésén. Bozóttüzek pusztítanak az Égei-tenger túlsó partján, Törökország nyugati részén is. A hatóságok szerint naponta átlagosan mintegy húsz helyen csapnak fel a lángok. Törökországban van olyan terület, ahol csaknem hatszáz hektárt perzselt fel tűz kevesebb, mint egy nap alatt.