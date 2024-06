Ukrán főügyész: Azonosították az oroszok által lefejezett ukrán katonát

Sikerült megállapítani annak a katonának a személyazonosságát, akit az orosz megszállók fejeztek le a donyecki régióban, és azonosították a háborús bűnökért felelős orosz parancsnokokat is – közölte Andrij Kosztyin ukrán főügyész szerdán a Facebook-oldalán. Kosztyin hozzátette, hogy a gyilkosságért vélhetően felelős orosz parancsnokok esetében még ellenőrzik a kapott információkat. Ismételten leszögezte: az eset újabb megerősítése annak, hogy a „terrorista Oroszországnak állampolitikája a nemzetközi jog és az egyetemes erkölcs teljes figyelmen kívül hagyása”.

A főügyész kedden hozta nyilvánosságra: az ukrán hadseregtől hivatala arról értesült, hogy az orosz megszálló erők egyik alakulatának tagjai a donyecki régióban lévő Volnovaha körzetében parancsot adtak beosztottjaiknak, hogy ne ejtsenek ukrán hadifoglyokat, hanem fejezzék le őket.

Az ukrán fegyveres erők a régió egyik harcállásán végzett légi felderítésük során felfedeztek egy sérült páncélozott járművet, rajta egy ukrán katona levágott fejével

– írta az X-en, közölve, hogy az ügyészség vizsgálatot indított. Hangsúlyozta, hogy az ilyen cselekmények súlyosan sértik a genfi egyezményeknek a hadifoglyokkal való bánásmódról szóló cikkeit, valamint az egyezményekhez tartozó, a nemzetközi fegyveres konfliktusok áldozatainak védelméről szóló kiegészítő jegyzőkönyvet.

Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főcsoportfőnöksége a sajtószolgálatán keresztül közölte, hogy azonosította négy ukrán hadifogoly orosz gyilkosait.

„Május második felében a Zaporizzsja megyei Robotine falu közelében az orosz agresszor állam katonái újabb háborús bűnt követtek el: ukrán hadifoglyokat lőttek le. A kivégzést videóra vették. A felvételen látható, hogy négy ukrán katona fegyvertelenül, felemelt kézzel megadja magát, az oroszok arccal lefelé kényszerítik és agyonlövik őket. Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főcsoportfőnökségének szakemberei azonosították a háborús bűntett elkövetőit. Kiderült, hogy orosz megszállókról van szó, akik a 42. gépesített lövészezred rohamcsoportjába tartoztak. Ennek a katonai egységnek állandó állomáshelye a csecsenföldi Sali városában található” – fejtette ki az ukrán katonai hírszerzés.

Az ukrán 3. rohamdandár videófelvételt tett közzé a Telegramon, amellyel megerősítették, hogy 250 orosz katonát likvidáltak a szomszédos harkivi régióban. A katonák megjegyezték, hogy egész májusban a dandár egyik zászlóalja, az 1. gépesített zászlóalj drónokkal, géppuskákkal és gránátokkal támadta az oroszokat a térségben.

Jurij Povh, a Harkiv elnevezésű hadműveleti-taktikai csapatcsoport szóvivője az Ukrajinszka Pravda hírportálnak megerősítette, hogy a Harkiv megyei Vovcsanszkban egy építkezésen bekerítettek néhány tucat orosz katonát. Hangsúlyozta, hogy számuk nem éri el a négyszázat, mint ahogy azt a Forbes kiadvány írta. Megjegyezte, hogy az orosz megszálló csapatok legénységének létszáma kisebb, általában nem rúg többszáz főre.

Az ukrán vezérkar szerda délelőtti helyzetjelentésében azt írta, hogy az orosz erők a teljes frontvonal mentén támadnak a nap eleje óta, 42 katonai összecsapás történt. „A Donyeck megyei Pokrovszk felé a megszállók már 13 kísérletet tettek a védelmi vonalak áttörésére” – írta a katonai vezetés.

Az ukrán vezérkar legfrissebb összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg megközelítette az 530 ezret. Az ukrán erők kedden megsemmisítettek egyebek mellett tíz orosz harckocsit, 48 tüzérségi és négy légvédelmi rendszert, valamint 34 drónt.

Roman Kosztenko, az ukrán parlament védelmi bizottságának ellenzéki elnöke közben az Ukrajinszka Pravdának elmondta, hogy a vezérkar elégedett a mozgósítás jelenlegi ütemével, és ha nyár végéig nem történik különösebb változás, lehetőség nyílik a leszerelésről szóló törvényjavaslat benyújtására a törvényhozás elé.

Andrij Szadovij, a nyugat-ukrajnai Lviv város polgármestere arról tájékoztatott, hogy egy orosz Sahid kamikaze drón csapódott be a város környékén, aminek következtében két helyi lakos megsérült. A déli Herszon megye kormányzói hivatala pedig arról számolt be, hogy az orosz erők Grad rakéta-sorozatvevővel tüzet nyitottak egy kórházra Herszon városában. Anyagi károk keletkeztek, de senki sem sérült meg. Egy lakóházat is eltaláltak a régióban Beriszlav közelében egy faluban, a támadás következtében egy 67 éves nő megsérült.

Az ukrán légierő közölte, hogy az éjjel Ukrajnát támadó 21 orosz Sahid drónból 19-et megsemmisítettek a levegőben.

A kiemelt kép illusztráció.