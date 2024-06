Robbanások voltak egy csádi lőszerraktárban, sokan meghaltak

Abdelmadjid Abderahim egészségügyi miniszter azt mondta, több sérült állapota súlyos.

Az éjszakai robbanások ügyében – amelyeket helyszíni beszámolók szerint az egész városban hallani lehetett – Mahamat Idriss Déby Itno elnök vizsgálatot jelentette be.

𝐃𝐞𝐚𝐝𝐥𝐲 𝐟𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐭 𝐚𝐫𝐦𝐲 𝐚𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐩𝐨𝐭 𝐢𝐧 𝐂𝐡𝐚𝐝’𝐬 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥

A deadly fire erupted at a huge military ammunition depot in Chad’s capital N’Djamena, sending powerful explosions into the night sky and shaking buildings miles from the blast.… pic.twitter.com/4W9qpHMVE3

— Punch Newspapers (@MobilePunch) June 19, 2024