Rendkívüli állapotot hirdettek Új-Mexikóban két pusztító erdőtűz miatt

A Lincoln megyei Ruidoso környékén, egy turisták körében is kedvelt törzsi területen terjedő tűz miatt mintegy 7800 embernek kellett elmenekülnie otthonából.

A South Fork Fire néven emlegetett erdőtűz hétfőn keletkezett a mescalero apacs törzs területén, és kiterjedése egy éjszaka alatt csaknem megháromszorozódott, a másik, Salt Fire nevű erdőtűz pedig Ruidosótól délre terjedt. A két tűz már mintegy 80 négyzetkilométer területet égetett fel, és egyelőre nem sikerült megfékezni.

Michelle Lujan Grisham új-mexikói kormányzó ígéretet tett arra, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást bevetnek a tüzek eloltására.

Fire Horror In New Mexico: The entire town of Ruidoso, New Mexico, nearly 8,000 people were evacuated. The South Fork, Salt, and Penn Scott Fires have turned into this town’s worst nightmare. #Wildfire #NewMexico pic.twitter.com/pFelMXoGeh

A kormányzó hivatalának közlése szerint a természeti katasztrófának eddig egy halálos áldozata van.

A lángok mintegy 500 épületet, többnyire lakóházakat emésztettek fel – mondta el az új-mexikói erdészeti hivatal illetékese, aki a száraz és szeles időjárással magyarázta a tűz gyors terjedését. Mint hozzáfűzte: az államban nem ritkák az erdőtüzek, és az előrejelzések alapján nem, számítanak rendkívüli évre.

A tűz miatt a falutól délre húzódó 70-es számú főútvonalat részben lezárták, és a telefonszolgáltatás is akadozott. Az evakuált lakosságot a környékbeli településeken helyezték el.

Közben Kaliforniában, Los Angelestől északra egy újabb erdőtűzzel harcolnak a tűzoltók, amely már több mint 15 ezer hektárt égetett fel, és amely miatt több száz embert evakuáltak. Kedden estére ennek a tűznek a 31 százalékát sikerült megfékezni.

#southforkfire #ruidoso we had 10 fires come up very quickly around the area. I find it so interesting that Ruidoso is the most conservative county in the state. I smell a governor.#Lahaina2.0 pic.twitter.com/XO66oQumH5

— Believer In Freedom 2.0 (@believerinfreed) June 18, 2024