Orbán Balázs: Az elhibázott uniós politikáért felelős pártok nem játszhatnak meghatározó szerepet az EU-intézmények vezetőinek kiválasztásában

Az elhibázott európai politikáért felelős pártok nem lehetnek meghatározó szereplői a következő időszakra vonatkozó uniós intézményi leosztásnak, valamint az intézményi vezetői pozíciók szétosztásának, Magyarország azokkal keresi az együttműködés lehetőségét, akik hisznek egy szuverén Európában, hisznek abban, hogy új és másfajta európai politikát is lehet folytatni – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója Brüsszelben kedden.

Orbán Balázs, az uniós tagországok vezetőinek informális munkavacsorája másnapján, magyar újságíróknak nyilatkozva kijelentette, az európai parlamenti választáson az európai választópolgárok egy dolgot egyértelművé tettek: nem elégedettek azzal, amilyen irányba Európa az elmúlt öt évben tartott, és nem elégedettek a brüsszeli bürokraták és a brüsszeli elit politikájával. Változást akarnak mind a migráció, mind a zöld átmenet, mind a versenyképesség, mind pedig a szankciós politika tekintetében.

Azok a pártok, amelyek felelősek voltak az elmúlt öt év elhibázott politikájáért, próbálják megkerülni az európai választópolgárok döntését, és egy olyan néppárti, szocialista és liberális koalíciót kívánnak összehozni, amely ellentétes a változás eredményére vonatkozó európai igénnyel – mondta.

„Mi, magyarok, ezzel nem értünk egyet. Szerintünk az európai elhibázott politikáért felelős pártok nem lehetnek meghatározó szereplői a következő időszakra vonatkozó intézményi leosztás, intézményi vezetői pozíciók meghatározásában” – fogalmazott.

Orbán Balázs elképzelhetőnek nevezte, hogy a következő ciklusban is olyan intézményi vezetése lesz Európának, amelyik háborúpárti, migrációbarát álláspontot foglal el és, ami számunkra még fontosabb és elfogadhatatlan, hogy feladatának tekinti, hogy nyomást gyakoroljon a békepárti és a migrációellenes kormányokra, így Magyarország kormányára is.

Ha az uniós intézményi átmenet úgy zajlik le, hogy nem veszik figyelembe az európai választópolgárok akaratát, akkor arra kell felkészülnie Magyarországnak, hogy nagyon jelentős háborúpárti és migrációpárti nyomás alatt lesz a következő években is – figyelmeztetett.

Közölte, a formálódó néppárti, szocialista és liberális koalíció egyetért az Európai Unió Bíróságának ítéletével, mely Magyarországot soha nem látott mértékű bírság megfizetésére kötelezte, és arra is kötelezné, hogy bontsa le azt a határvédelmi rendszert, ami – mint kiemelte – az egyetlenként Európában képes megállítani az illegális bevándorlók áradatát.

Magyarország nem fog ezen koalíció követelésének eleget tenni, és keresi az együttműködés lehetőségét az Európai Parlamentben is azokkal a pártokkal, amelyek hisznek egy szuverén Európában, hisznek abban, hogy új és másfajta európai politikát is lehet folytatni. Amelyek hiszik, hogy lehet a migrációval szemben eredményesen küzdeni, lehet egy európai versenyképességet nem lábbal tipró zöld átmenetet megvalósítani, lehet az orosz-ukrán konfliktusban békét teremteni, és lehet Európa gazdasági fejlődését és békés fejlődését biztosító gazdasági modellt létrehozni – hangsúlyozta.

„Mi továbbra is azon dolgozunk, hogy jöjjön létre egy változást akarók szövetsége, egy európai nagy szuverenisták politikai csoportosulása, ami a következő években is azért fog küzdeni akár ellenszélben is, hogy Brüsszelben változás következzen be” – fogalmazott.

Kérdésre válaszolva Mark Rutte ügyvezető holland kormányfő NATO-főtitkári jelölésével kapcsolatban emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök egyértelművé tette: azt várjuk el valamennyi nemzetközi szervezet vezetőjétől, hogy tisztelje Magyarországot és egyenlő elbánást biztosítson számára minden nemzetközi szervezetben, így a NATO-ban is.