Fejjel lefelé lógtak az utasok a meghibásodott attrakción egy oregoni vidámparkban

Meghibásodott hullámvasúton rekedtek az utasok egy oregoni vidámparkban pénteken. Az utasok több mint fél órán át lógott fejjel lefelé az attrakcióról. A portlandi tűzoltóság 28 embert menekített le a játékról.

28 people rescued after Oregon amusement park ride malfunctions, strands them upside down for half an hour https://t.co/6qMUqQVQQ4 pic.twitter.com/ZvYVm0jZqp

— New York Post (@nypost) June 15, 2024