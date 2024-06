A közelgő választás előtt már a francia válogatott sztárjai is politizálnak, de ennek nem mindenki örül

„Büszkén akarom viselni ezt a mezt, nem akarok egy olyan országot képviselni, amely nem képviseli az értékeimet” – nyilatkozta Kylian Mbappé a franciaországi választásokra utalva. A futballkapitány arra figyelmeztet, hogy

Abból, hogy Mbappé arra buzdítja az embereket, hogy menjenek el szavazni, biztosan következtethetünk arra, hogy a politika nagyban befolyásolja majd a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokságot – írja a Politico.

„Sorsdöntő pillanatban vagyunk országunk történetében” – mondta vasárnap Mbappé.

Ezért szeretne

– fogalmazott.

Mbappé úgy fogalmazott: „Mi vagyunk az a generáció, amely képes lehet változtatni. Látjuk, hogy a szélsőségek kopogtatnak a hatalom ajtaján.”

Mbappét, mint játékost kedveli – reagált Sébastien Chenu, a Nemzeti Tömörülés szóvivője, aki megkérte a csapatkapitányt, hogy politikai kérdésekben tartson távolságot.

Marcus Thuram, a 26 éves csatár is arra szólította fel honfitársait: „naponta harcoljanak” azért, hogy az országában előrehozott parlamenti választásokon

írja a The Guardian című brit lap.

(Ismert: a franciaországi közbeszédben és a sajtótermékek jelentős részében előszeretettel aposztrofálják „szélsőjobboldalinak”a korlátlan és kontrolláltalan bevándorlást ellenző, Marine Le Pen neve által fémjelzett konzervatív Nemzeti Tömörülést; a futballsztár egyértelműen a párt elsöprő európai voksolásos győzelme után kialakult helyzetre utalt – a szerk.)

„Szégyellem, hogy

– fakadt ki Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke Mbappé és Thuram nyilatkozatait követően a CNews konzervatív francia hírtelevízió stúdiójában.

Nem sokkal később, kedd este, az osztrákok elleni csoportmérkőzésen egyébként Mbappé balesetet szenvedett.

Mbappè actually went back into the pitch with a broken nose to waste time for the win, elite mentality! pic.twitter.com/QENreQZQfe

— RMFC (@TeamRMFC) June 17, 2024