Medencéjüket tisztították a nyárra, végül az egész család kórházba került Clevelandben

Három felnőttet és két gyereket stabil állapotban szállítottak kórházba vegyi anyag okozta mérgezést tüneteivel – írja a Fox News. Cleveland Eastlake-i külvárosában a tulajdonos a kerti medencéjének kitakarításához készített elő klórt a házban, amikor a kémiai reakció bekövetkezett – közölte a helyi tűzoltóság. A mérgezés részletei nem ismertek, a hatóságok jelenleg is vizsgálják az ügyet.

