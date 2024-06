Drámai felvétel látott napvilágot, ahogy kiszabadítanak egy túszt a Hamász fogságából

Noa Argamani, akit a Hamász terroristái a Supernova zenei fesztiválról október 7-én raboltak el, gyorsan a zsidó állam elleni terrortámadás szimbólumává vált – emlékeztet a Magyar Nemzet. A túszul ejtett férfit június 8-án a gázai központi Nuseirat menekülttábor egyik lakóházból mentették meg.

„Noa, minden rendben van, hazavisszük” – mondta egy tiszt Argamaninak a nyilvánosságra került videóban.

„Hazaviszünk, Noa. Biztonságban vagy, elviszünk a járműhöz” – mondták az izraeli elit erők tagjai a a Hamász által fogvatartott férfinak.

Body cam footage of the heroic hostage rescue of Noa Argamani by Israel Police’s Yamam forces, IDF, and ISA pic.twitter.com/XcqNgurhNb

— Israel Police (@israelpolice) June 15, 2024