Rejtélyes betegség dönti le a vízeséshez kirándulókat – nem tudják, mi okozta több száz turista tüneteit a Grand Canyonnál

A Grand Canyon alján található Havasu-vízesést meglátogató kirándulók tucatjai számoltak be arról, hogy rejtélyes betegség döntötte le őket a lábukról a természeti látványosság közelében. Néhány esetben a látogatók túl betegek voltak ahhoz, hogy a saját lábukon tegyék meg a visszautat a kanyonból, ezért helikopterrel szállították el őket.

Mystery as huge group of people fall violently-ill while hiking through remote part of Grand Canyon https://t.co/Yo3Sn82jXY pic.twitter.com/py3JJsuSXk

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 13, 2024