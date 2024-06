Vészhelyzetet hirdettek áradások miatt Florida több megyéjében

Ron De Santis döntése vonatkozik a Miami városát is magába foglaló Miami-Dade megyére, ahol két nap alatt mintegy 500 milliméter eső hullott, de a szövetség állam déli részének volt olyan területe is, ahol a csapadék meghaladta a 600 millimétert. Szintén az érintett nagyobb floridai városok közé tartozik Sarasota.

A jelentések szerint a villámáradások esélye is jócskán megnövekedett, ugyanis a talaj annyira telítődött, hogy további esők vizét már nem tudja elnyelni, így, ami lehullik, az árvízként jelenthet veszélyt a lakott településekre.

St Armand’s Circle in Sarasota, Florida late Tuesday evening. MAJOR rains fell with significant flooding ongoing there and Bradenton.

Rain is over 10.3″ just from Tuesday officially in Sarasota. In fact, 3.93″ of rain fell from 7-8PM EDT Tuesday, which is the most ever observed… pic.twitter.com/tzwOkftIUz

— Noah Bergren (@NbergWX) June 12, 2024