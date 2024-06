Pénteken megállapodhatnak a NATO konkrét segítségnyújtásáról Ukrajnában

Világháborút hozhat az amerikai–ukrán egyezmény, amelyet a G7 találkozón kötött az ukrán és az amerikai elnök – írja az Origo. Joe Biden és Volodimir Zelenszkij ugyanis tíz évre szóló biztonsági megállapodást írt alá, amely azt is tartalmazza, hogy ha Ukrajnát fenyegetés vagy támadás éri, akkor a két ország vezetői közösen dolgozzák ki a válaszlépéseket. Közben Brüsszelben is Ukrajna pénzügyi és fegyveres támogatása a fő téma. Jens Stoltenberg abban bízik, hogy pénteken megállapodás születhet a NATO ukrajnai missziójáról és egy lengyelországi ukrán katonák kiképzésére szolgáló létesítmény felállításáról is dönthetnek.

Joe Biden amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tíz évre szóló kétoldalú biztonsági megállapodást írt alá csütörtökön a G7 vezetőinek találkozóján. Az egyezmény értelmében az Egyesült Államok megerősíti Ukrajna katonai védelmét, illetve ha a kelet-európai országot támadás vagy fenyegetés éri, akkor a kijevi és washingtoni vezetők 24 órán belül egyeztetnek a válaszlépésekről. „A mai nap valóban történelmi nap. A függetlenségünk óta a legerősebb megállapodást írtuk alá Ukrajna és az Egyesült Államok között” – fogalmazott az ukrán elnök. Kapcsolódó tartalom Az Egyesült Államok hosszú távú biztonsági megállapodás köthet Ukrajnával Az Egyesült Államok várhatóan minden eddiginél szorosabbra fűzheti a viszonyát Ukrajnával. Arról is megállapodtak, hogy Ukrajna 50 milliárd dolláros hitelt kap, amit a nyugati országokban befagyasztott orosz vagyonból származó nyereségből biztosítanak. „Nagy örömmel osztom meg, hogy a G7-ek aláírtak egy tervet, amely véglegesíti és felszabadítja a befagyasztott orosz eszközökből származó 50 milliárd dollárt, hogy ezt a pénzt Ukrajna javára fordíthassuk. Ez újabb figyelmeztetés Putyinnak, hogy nem hátrálunk meg. Sőt, együtt állunk ki az agresszióval szemben” – mondta Joe Biden. Volodimir Zelenszkij ukrán (b) és Joe Biden amerikai elnök kétoldalú biztonsági megállapodást ír alá a világ legfejlettebb hét ipari államát tömörítő G7-csoport csúcstalálkozóján, Savelletriben 2024. június 13-án. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari) Az orosz külügyi szóvivő cinikusnak és a nemzetközi jogra mért újabb csapásnak nevezte, hogy Ukrajnát az elkobzott orosz vagyonból támogatják. Marija Zaharova szerint az angolszász országok nyíltan terrortámadásokra biztatják Kijevet. „A Nyugat folytatja az ukrán konfliktus eszkalálására vonatkozó erőfeszítéseit. Ráadásul a Kijevi rezsim terrorista tevékenységére építenek, és minden eszközzel folytatják a háborút” – közölte az orosz külügyi szóvivő. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor: Nagyon fontos és nekünk nagyon kedvező megállapodást kötöttünk a NATO-val A NATO a mi otthonunk – fogalmazott Orbán Viktor. Világháborúhoz vezethet Biden és Zelenszkij újabb megállapodása Világháborúhoz vezethet Joe Biden és Volodimir Zelenszkij újabb megállapodása – írta az Origo. A portál szerint az egyezmény Ukrajna esetleges NATO-csatlakozása felé tett lépésének is tekinthető. Az Origo kiemeli: a nyugat Európával akarja megfizettetni a háborút. Közben a NATO védelmi miniszterei Brüsszelben tárgyalnak Ukrajna pénzügyi és katonai támogatásáról. Csütörtökön a NATO Ukrajna tanácsa ült össze, a találkozó után Jens Stoltenberg kijelentette: Minél hosszabb távú katonai és pénzügyi támogatás mellett kötelezik el magukat a szövetségesek, annál hamarabb jöhet el a béke. Kapcsolódó tartalom Giorgia Meloni: 50 milliárd dollár kölcsönt kap Ukrajna Olaf Scholz német kancellár kijelentette: a G7 azon szándéka, hogy további pénzügyi segítséget nyújt Ukrajnának azt mutatja, hogy a fejlett ipari országok továbbra is elkötelezettek Kijev támogatása mellett. A NATO főtitkára azt mondta: a tagállamoknak fenn kell tartaniuk az ukrajnai háború kezdete óta Kijevnek nyújtott hozzájárulásuk mértékét, ami azt jelenti, hogy évente legalább 40 milliárd euró támogatást kell biztosítaniuk Ukrajnának. „Ez szilárdabb alapokra helyezi támogatásunkat, kiszámíthatóságot biztosít Kijev számára, és mind az azonnali, mind a hosszú távú szükségleteket kielégíti. Oroszország inváziója óta a szövetségesek évente mintegy 40 milliárd euró értékű katonai támogatást nyújtottak. Azt javasoltam, hogy ezt a támogatási szintet méltányosan megosztva legalább addig tartsuk fenn, ameddig szükséges” – mondta Jens Stoltenberg. Kapcsolódó tartalom Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország sem katonát, sem fegyvert, sem pénzt nem ad a NATO ukrajnai missziójába Magyarország a NATO elkötelezett, lojális és megbízható szövetségese, „Ukrajnába azonban nem megyünk” – hangsúlyozta a miniszter. A NATO főtitkára abban is bízik, hogy pénteken megállapodnak a NATO katonai segítségnyújtásáról is, ami egyebek mellett a fegyverek, légvédelmi eszközök és lőszerek átadását jelenti. Jens Stoltenberg szerint pénteken jóváhagyják egy új kiképzőtábor létrehozását is Lengyelországban, ukrán katonák számára. Magyarországot a honvédelmi miniszter képviseli a találkozón. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta: Magyarország a szerdán Budapesten Jens Stoltenberggel kötött megállapodás értelmében kimarad a NATO Ukrajna-missziójából, amelyhez se katonát, se fegyvert, se pénzt nem ad.