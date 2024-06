Tűz ütött ki egy kuvaiti munkásszállón, sokan meghaltak

Eid Rased Hamad vezérőrnagy közölte, hogy az esetet helyi idő szerint reggel 6 órakor jelentették a hatóságoknak.

„Az épületet, amelyben a tűz keletkezett, munkások elhelyezésére használták, és sokan tartózkodtak bent az eset idején. Többtucatnyi embert sikerült kimenteni, de sajnos többen életüket vesztették füstmérgezés következtében. Mindig figyelmeztetünk és óva intünk attól, hogy túl sok munkást zsúfoljanak össze egy lakótelepen” – mondta egy magas rangú rendőrtiszt az állami televíziónak.

A fire broke out in a building housing workers in the city of Mangaf in southern Kuwait early on Wednesday, killing at least 41 people including 5 Indians, senior police officers told state media.#Kuwait #Mangaf pic.twitter.com/XLcbZpRUWm

— Professor CR (@TheProfessorCR) June 12, 2024