Meghalt a férfi, aki felgyújtotta magát Zágrábban

A zágrábi Irgalmas Nővérek Klinikai Kórház közleménye szerint a férfit negyedfokú égési sérülésekkel szállították a traumatológiai és égési osztályra, az orvosok erőfeszítései ellenére azonban még aznap késő este meghalt.

Az 57 éves horvát állampolgár kedden reggel fél tízkor a kormányépület közelében először gyúlékony anyagot öntött magára, majd felgyújtotta a ruháját. A rendőrök még a mentők kiérkezése előtt eloltották a lángokat.

Nem sokkal később a helyszínen megjelent Andrej Plenkovic horvát kormányfő és néhány miniszter is, akik éppen kormányülést tartottak az épületben.

