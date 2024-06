A partra írt felirat mentette meg a bajba jutott kaliforniai szörfös életét

Sikeresen kimentették azt a sárkányszörföst, aki egy sziklás tengerparton rekedt, miután egy erősebb hullámlökés kisodorta őt a szárazföldre.

Stranded California kite surfer rescued after spelling out ‘HELP’ on beach https://t.co/T364I823nC pic.twitter.com/j3ToS0Vyhl

— New York Post (@nypost) June 10, 2024