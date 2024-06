A német rendőrség a legnagyobb bevetésére készül a labdarúgó Európa-bajnokság idején

Története legnagyobb bevetésére készül a német rendőrség a pénteken kezdődő labdarúgó Európa-bajnokság idején.

„Minden elképzelhető veszélyre próbálunk felkészülni a biztonsági hatóságok magas szintű bevetésével” – mondta Nancy Faeser belügyminiszter, aki külön felhívta a figyelmet a terrorfenyegetésre, huligánokra és más erőszakos bűnözőkre, valamint a kibertámadásokra is.

Feaser szerint

naponta 22 ezer rendőr lesz szolgálatban szabadnap nélkül a június 14-től július 14-ig tartó tornán.

Kiemelte, hogy a szövetségi rendőrségnek ez lesz a legnagyobb bevetése 1951 óta. A német rendőröket a résztvevő országok rendvédelmi szervei is segítik majd, ideiglenesen pedig ismét bevezették a belső határellenőrzéseket Németországban.

A kontinenstorna tíz városban zajlik, ebből négy a sűrűn lakott Ruhr-vidéken, amely a szomszédos országokból vasúttal könnyen elérhető. Így az Eb számos lehetőséget kínál a szervezett huliganizmus számára, amely Európa-szerte 2021 óta ismét egyre nagyobb gondot okoz a rendezőknek.

A vasárnapi Anglia-Szerbia összecsapás jelentheti az egyik legmagasabb veszélyfaktort Gelsenkirchenben, mivel a kölni szurkolók mindössze egy óra alatt odautazhatnak, sőt a Düsseldorfban, Wuppertalban, Essenben és Duisburgban tartózkodók autóval is könnyen megközelíthetik a stadiont. A Daily Telegraph felmérései szerint akár 500 szerb huligán is érkezhet a mérkőzésre. A tornán pedig az Eintracht Frankfurt, valamint a Schalke drukkerek is könnyen konfrontációba keveredhetnek rivális bandákkal. Ezen a meccsen a szervezők csökkentett alkoholtartalmú sört forgalmaznak a stadionban.

A rendezők szerint a lengyelek, horvátok, románok, hollandok és a csehek meccsei is kockázatosak lehetnek.

A magyar válogatott június 15-én, Kölnben Svájc ellen kezdi a tornát, majd június 19-én Stuttgartban a német csapattal, június 23-án pedig szintén Stuttgartban a skótokkal csap össze.

A kiemelt kép illusztráció.