Megkéseltek több amerikai vendégoktatót Kínában

A négy amerikai állampolgárságú vendégoktató az iowai Cornell College főiskoláról érkezett Kínába egy kínai egyetemmel való partnerség keretében. Az oktatók éppen egy Csilin városában található, Pejsan nevű közparkban tettek látogatást múlt hétvégén, amikor késsel rájuk támadt egy férfi.

A támadás körülményei egyelőre tisztázatlanok, a kínai hatóságok nem nyilatkoztak az incidensről.

„Mind a négy oktatóval kapcsolatban állunk, és ez idő alatt segítséget nyújtunk nekik” – mondta Jonathan Brand, az iowai főiskola igazgatója, hozzátéve, hogy a csereprogramban nem vettek részt diákok.

A bátyám, David Zabner megsebesült a karján egy késes támadás során, miközben egy templomot látogatott meg a kínai Csilin városban – mondta Adam Zabner, iowai képviselő nyilatkozatában. Elmondása szerint testvére felépül a sérüléseiből és jól van.

„A megfelelő csatornákon keresztül dolgozunk, és kérjük, hogy beszélhessünk a kínai amerikai nagykövetséggel, hogy az áldozatok először minőségi ellátást kapjanak, majd orvosilag kivitelezhető módon kijussanak Kínából” – írta Mariannette Miller-Meeks, az iowai kongresszus képviselője az X-en.

