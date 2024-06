Jégeső tarolta le egy utasszállító orrát Ausztria felett

Jégeső rongálta meg egy utasszállító orrát Bécs közelében vasárnap.

The Austrian Airlines Airbus A320 plane with 173 passengers and 6 crew onboard from Spain to Vienna, Austria landed safely at Vienna. https://t.co/lQUa65w7IZ pic.twitter.com/Q3pdwOBcT8

— AccuWeather (@accuweather) June 10, 2024