Újabb hírek érkeztek a közel 40 éve eltűnt amerikai kislány ügyében

A pennsylvaniai rendőrség friss információkat osztott meg a nő személyazonosságáról, aki azt állítja magáról, hogy ő az eltűnt Cherrie Mahan, aki 8 évesen, 1985-ben tűnt el egy buszmegállóból.

State police give update on Cherrie Mahan cold case after woman claims to be Pa. girl who vanished in 1985 https://t.co/mehigvGoaV pic.twitter.com/xuLFt6ZN01

— New York Post (@nypost) June 7, 2024