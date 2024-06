Elemző: A Nyugat elzárkózik a békés megoldástól, folyamatosan lépi át a vörös vonalakat

Hamarosan francia kiképzők indulhatnak Ukrajnába, akikhez más országok katonái is csatlakozhatnak – erről a francia elnök beszélt, miután az ukrán elnökkel tárgyalt. Emmanuel Macron azt is mondta: több országgal is megegyeztek a kiképzők koalíciójáról, és már csak napok kérdése, hogy véglegesítsék azt. Moszkva szerint viszont már most is vannak nyugati kiképzők Ukrajnában, akik kiemelt célpontjai az orosz hadseregnek.

Volidimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadta pénteken Emmanuel Macron Párizsban. A találkozó után a francia elnök közölte: véglegesíteni szeretne egy koalíciót azokkal az országokkal, amelyek hajlandóak katonai kiképzőket küldeni Ukrajnába. „Ukrajna tudja, hogy számíthat hosszú távú támogatásunkra a harcában, hogy olyan hosszan és olyan intenzíven segítünk neki, amilyen hosszan és intenzíven csak szükséges” – mondta a francia elnök, aki kiemelte: több ország már beleegyezett a katonai kiképzők küldésébe, és csak napok kérdése, hogy meglegyen a koalíció. Emmanuel Macron február óta beszél arról, hogy nyugati katonákat kellene küldeni az orosz-ukrán háborúba. A francia elnök többször megerősítette, hogy semmilyen eszköztől sem szabad visszariadni. Kapcsolódó tartalom Macron háborúja: így jutott el a francia elnök a rakétáktól a nyugati csapatok és a Mirage gépek Ukrajnába küldésééig Egyenes ív vázolható fel Emmanuel Macron francia köztársasági elnöknek az ukrajnai katonai szerepvállalásra vonatkozó bejelentései között. Ami a francia kiképzőket illeti, jó okom van feltételezni, hogy már Ukrajnában vannak – közölte a napokban Szergej Lavrov. Az orosz külügyminiszter kiemelte: Moszkva minden nyugati katonát kiemelt célpontnak tekint, amikor azok megérkeznek Ukrajnába. „Függetlenül attól, hogy ők a francia fegyveres erők tagjai vagy egyszerűen csak zsoldosok, abszolút legitim célpontot jelentenek a fegyveres erőink számára” – mondta Szergej Lavrov. A Kreml szóvivője is hangsúlyozta: az Ukrajnába küldött nyugati csapatok megsemmisítése az egyik legfőbb feladata lesz az orosz hadseregnek. „Minden olyan kiképző, aki a kijevi rezsim csapatait képzi ki, nem élvez semmiféle mentességet, és nem számít, hogy franciák-e vagy sem” – mondta Dmitrij Peszkov. Közben az Egyesült Államok is engedélyezte, hogy az általuk küldött fegyverekkel Kijev Oroszország területét is támadhassa. Korábban az Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia és Németország is adott hasonló engedélyt Ukrajnának. A NATO pedig már az amerikai csapatok felvonulási folyosóit tervezi. A szervezet főtitkára arról beszélt: Ukrajnának joga van orosz területeket megtámadni. „Ukrajnának joga van megvédeni magát, joguk van katonai célpontokat támadni orosz területen, nekünk pedig jogunk van segíteni őket ebben a feladatban” – mondta Jens Stoltenberg. Az orosz elnök viszont súlyos választ helyezett kilátásba, ha Ukrajna nyugati fegyverekkel támadná Oroszországot. Vlagyimir Putyin közölte: a fegyvereket küldő országok is hadviselővé válnak. „Ha ezek az országok háborúba keverednek ellenünk, – mert amit tesznek, az az Orosz Föderáció elleni háborúhoz vezet -, akkor fenntartjuk a jogot, hogy ugyanígy cselekedjünk. Összességében ez komoly problémákhoz vezet” – közölte az orosz elnök, aki ugyanebben a nyilatkozatában a nukleáris fegyvereket is szóba hozta. Kapcsolódó tartalom Egy atomháború nem nyerhető meg – külügyi szakértő a hirado.hu-nak A nukleáris elrettentés elemeit szerintem egyébként nagyon nem kellene támadni, mert ez kiválthat orosz válaszcsapást – hangsúlyozta Szabó József külügyi szakértő. A nyugat folyamatosan lépi át a vörös vonalakat – erről az Alapjogokért Központ vezető elemzője beszélt. Dornfeld László szerint a nyugati vezetők elrugaszkodtak a valóságtól és az emberek akarata ellenére menetelnek a háborúba. „Nagyon érdekes, hogy mennyire elzárkózik a nyugat a békés megoldástól. Mennyire csak abban tud gondolkodni, hogy ezt a háborút katonai erővel kell megnyerni. És mennyire nem áll készen egyébként arra, és nincs is egyébként szándék a nyugati emberekben, hogy ezeket az áldozatokat meghozzák. És miért hoznának meg ilyen áldozatokat, amikor ez nem a mi háborúnk” – mondta az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Az elemző kiemelte: hamis az az állítás, hogy Ukrajna Európáért harcol, és az is tisztán látszik, hogy a háború folytatása csak az Egyesült Államok érdeke. Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia államfő (j) üdvözli Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt (Fotó: MTI/AP/AFP pool/Ludovic Marin)