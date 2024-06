Nyomtalanul eltűnt a népszerű brit tévés doktor

A görög hatóságok nagy erőkkel keresik Michael Mosley-t, a britek népszerű fogyókúrás tanácsairól ismert tévés doktorát. A 67 éves brit férfi eltűnését június 5-én, szerdán jelentették. Mosley délután fél kettőkor indult sétára a tengerparton, felesége, Clare Bailey pedig este fél nyolc körül értesítette a hatóságokat.

TV Doctor Michael Mosley Goes Missing While on a Walk in Greece: ‘No Trace of Him’ https://t.co/nmSTUcCadr

— People (@people) June 6, 2024