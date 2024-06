Nem hitt a szemének a lakó, amikor meglátta, mi próbál bejutni New York-i lakásba

Egy óriáskígyó próbált bejutni egy manhattani lakásba a héten, és egyelőre senki nem tudja, hogy honnan szökhetett meg a nem őshons hüllő.

5-foot snake tried to get into NYC apartment — and no one seems to know where it came from https://t.co/i3zR0vuvwN pic.twitter.com/ty5kLU8bhv

— New York Post (@nypost) June 6, 2024