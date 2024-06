Kelemen Hunor: Senki ne maradjon távol az urnáktól vasárnap

Senki ne maradjon távol az urnáktól vasárnap a romániai helyhatósági és EP-választásokon, és akkor urnazáráskor az RMDSZ elmondhatja, hogy jól szerepelt – hangsúlyozta Kelemen Hunor pénteken Csíkszeredában.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a Mikó-vár előtti téren tartott kampányzáró rendezvényen elmondta: a kampány pénteken véget ért ugyan, de a munka még nem fejeződött be, a neheze – a mozgósítás – még hátra van.

Hangsúlyozta: az erdélyi magyarok nem engedhetik meg maguknak, hogy kisebb arányban menjenek el szavazni, mint az országos átlag, mert ez az arányok eltolódásához vezetne. És akkor, bár az RMDSZ megőrzi 200 polgármesterét, nem fogja tudni felmutatni, hogy erős közösség – utalt Kelemen Hunor az EP-választások ötszázalékos bejutási küszöbére.

Az RMDSZ elnöke elmondta: kampánykörútja során azt tapasztalta, hogy az országban jobb a hangulat, mint négy-öt éve, sok fiatal bekapcsolódott a munkába, például Csángóföldön, a szórványban. Úgy vélte, ezeken a helyszíneken abban az értelemben is érzik a vasárnapi választás tétjét, hogy „magyarveszély” van, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) Szatmárban az RMDSZ ellen szövetkezett, Kolozsváron megszüntetné az önálló magyar iskolákat.

„Tehát ha azt gondoljuk, hogy 2024-ben itt, ezen a kis magyar szigeten, Székelyföldön már minden veszély elhárult, és megérkezett a történelem vége, akkor tévedünk. Veszély van, ezért kell mindenkit mozgósítani, erre pedig egyetlen jó módszer van, egyetlen jó válasz van: minél több magyar szavazat”

– fogalmazott Kelemen Hunor.

Emlékeztetett az EP-választások tétjére, miszerint magas részvétel esetén 500 ezer magyar szavazat kell a győzelemhez, és a megmaradáshoz újra és újra győzni kell – fogalmazott.

Hangsúlyozta: nemcsak az elöljáróknak kell felelősséget vállalniuk a közösségért, hanem a polgároknak is a kisebb-nagyobb közösségért, és a felelősség a helyi és megyei képviselet mellett az EP-képviseletre is kiterjed. Az Európai Unió „útelágazáshoz” érkezett, és az erdélyi magyar EP-képviseleten is múlik, hogy sikerül-e megfelelő irányba vezetni az autót – mondta. A személyes felelősségre apellálva kijelentette: nemcsak a kisközösségi ügyekért vagyunk külön-külön felelősek, hanem az erdélyi magyarságért, az egész magyarságért is.

Hozzátette: Romániában a vasárnapi választás csak a „főpróba”, az államfőválasztás lesz az „ősbemutató” szeptemberben, a „nagyelőadás” pedig a december 8-i parlamenti választás lesz, amikor szintén győzni kell.

Korodi Attila, Csíkszereda újrázni készülő RMDSZ-es polgármestere arról beszélt, hogy a kampányban 11 ezer házat kerestek fel a városban, és azt tapasztalták, az emberek tudják, miért fontos, hogy az RMDSZ jelen legyen a döntéshozatalban, és szeretnék, ha jelöltjei folytatnák a munkát.

Borboly Csaba, az RMDSZ Csík területi szervezetének elnöke azon meggyőződésének adott hangot, hogy két nap múlva „Csíkban a tulipán elfoglalja minden polgármesteri hivatal kiskertjét”.