Egy 48 éves nő azt állítja, hogy ő az 1985-ben eltűnt pennsylvaniai kislány

Egy nő azt állítja, hogy ő a régóta eltűnt Cherrie Mahan, az a pennsylvaniai kislány, aki 1985 februárjában leszállt az iskolabuszról, és azóta nem látták, és nem hallottak felőle.

Woman claims to be Cherrie Mahan, 8-year-old Pa. girl who vanished from bus stop in 1985 https://t.co/NKHbS96W4D pic.twitter.com/FvTsDq8Q0z

— New York Post (@nypost) June 5, 2024