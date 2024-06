Több mint száz ember megsérült egy kemerovói villamosbalesetben

A sérültek között hét gyerek is van. Több mint 90 embert kórházba szállítottak kivizsgálásra, többeket megműtöttek. 31 pácienst már hazaengedtek.

Kemerovóban csütörtök reggel egy villamos éles kanyarban nem fékezett és két utas kiesett belőle. A jármű ezután egy megállóban álló másik villamosnak ütközött.

Faulty tram in Kemerovo, russia. Instead of investing in newer trams and buses for themselves, russians spend their money on weapons and army. Murdering others is more important for their sense of greatness than their citizens’ safety😬 pic.twitter.com/gHqFtGRL6k

— RitorFella🇺🇸🇺🇦 (@RitornellaNYC) June 6, 2024