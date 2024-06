Lebukott a reptéri tolvaj, így nyomozta le ellopott bőröndjét a floridai utas

A Spirit Airlines egyik utasának sikerült felkutatnia ellopott poggyászát, miután annak nyoma veszett a floridai reptéren. Paola Garcia a Fort Lauderdale–Hollywood Nemzetközi Repülőtér poggyászkiadó szalagjánál hiába várta a kis rózsaszín műanyag bőröndjét, amelyben több műszaki termék, többek között a laptopja és két okosóra is volt – számolt be az esetről a Local 10 helyi hírügynökség.

Spirit Airlines flyer tracks down her stolen luggage to airport employee’s Florida house with her pinging Apple Watch https://t.co/dwb5vHd877 pic.twitter.com/c6CQHdj3Fr

— New York Post (@nypost) June 5, 2024