Jogvédők panaszt tettek a Meta mesterséges intelligenciájának adatkezelése miatt

A NOYB osztrák jogvédő csoport csütörtökön felszólította a nemzetközi adatvédelmi szervezeteket, hogy azonnal lépjenek fel a Meta amerikai internetes óriásvállalat ellen, miután a cég az Európai Unióban fel akarja használni a felhasználók személyes adatait a mesterséges intelligencia (MI) technológiája számára.

A jogvédők tudatták: a Meta új, mesterséges intelligenciára vonatkozó adatkezelése június 26-án lép életbe, és lehetővé teszi a cég számára hogy a felhasználók több évnyi személyes bejegyzéseit, fotóit és nyomkövetési adatait felhasználják a cég új MI technológiája számára.

A NOYB már 11 panaszt indított a Meta ellen, és felkérte Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Írország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Spanyolország és Ausztria adatvédelmi hatóságait, hogy indítsanak sürgősségi eljárást a vállalat ellen a közelgő adatkezelési változások miatt.

A Meta visszautasította a NOYB kritikáit, és egy május 22-i blogbejegyzésre hivatkozott, amelyben azt írták, hogy az MI a nyilvánosan elérhető és engedélyezett adatokat használja majd, valamint olyan információkat, amelyeket az emberek nyilvánosan megosztottak a cég közösségi oldalain.

A felhasználóknak küldött üzenet szerint azonban a Meta továbbra is feldolgozhat olyan emberekről szóló információkat, akik hiába nem használják a termékeit és szolgáltatásait, de megjelennek egy regisztrált felhasználó által megosztott képen, vagy megemlítik őket egy bejegyzésben.

„Meggyőződésünk, hogy a megközelítésünk megfelel az adatvédelmi törvényeknek, és összhangban van azzal, ahogyan más technológiai vállalatok fejlesztik és javítják az MI-élményeiket Európában” – mondta a META egyik képviselője.

A NOYB már eddig is számos panaszt nyújtott be a Meta, és más nagy technológiai vállalatok ellen az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megsértésére hivatkozva, melyek jogsértés esetén akár az adott vállalat teljes nemzetközi forgalmának 4 százalékáig terjedő bírsággal is sújthatók.

A Meta korábban jogos érdekre hivatkozott, amikor a felhasználók adatait akarta használni MI modelljeinek fejlesztésére.

Az Európai Bíróság már egyértelműen kimondta, hogy a Meta nem rendelkezik olyan +jogos érdekkel+, amely felülírja a felhasználók adatvédelemhez való jogait, amikor a reklámozásról van szó – mondta Max Schrems, a NOYB alapítója.

„A vállalat ugyanazokkal az érvekkel próbál élni a meg nem nevezett MI-modelljének fejlesztése kapcsán. Úgy tűnik, hogy a Meta ismét szemérmetlenül figyelmen kívül hagyja az Európai Bíróság ítéleteit” – tette hozzá Schrems.