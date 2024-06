Szijjártó Péter: Mindkét fél sokat profitál a Magyarország és Azerbajdzsán közötti együttműködésből

Magyarország és Azerbajdzsán kapcsolata a legjobb példa arra, hogy mennyi haszonnal járhat, s milyen mértékű biztonságot adhat mindkét fél számára a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Bakuban.

A tárcavezető az azeri kollégájával, Ceyhun Bayramovval közös sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy az emberiség a veszélyek korában él, amikor is számos konfliktussal kell szembenézni, amelyek nyomán a világ ismét a blokkosodás felé indult el.

Szavai szerint ezzel szemben Magyarország és Azerbajdzsán határozottan kiáll amellett, hogy a globális politikában a következő éveknek nem a konfliktusokról, hanem az összeköttetésekről kellene szólnia.

„Magyarország és Azerbajdzsán kapcsolata a legjobb példa arra, hogy egy kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés mennyi haszonnal járhat, és milyen mértékű biztonságot tud adni mindkét országnak” – mutatott rá.

Ennek kapcsán pedig arra emlékeztetett, hogy Magyarországot mennyi „bárdolatlan kritika és vád érte az európai partnerek részéről”, amikor a kormány „gyakorlatilag a korát megelőzve” úgy döntött 2010-ben, hogy a stratégiai partnerség útjára lép Azerbajdzsánnal.

„Azon partnerek részéről, akik most egytől egyig odavannak egy jó fotóért Aliyev elnök úrral, azoktól a partnerektől, akiknek Azerbajdzsán azóta fontos ország, hogy nagy mennyiségben termeli ki a földgázt” – jegyezte meg.

Arra is kitért, hogy mára már mindenki számára világossá vált, hogy Európa energiaellátását nem lehet biztosítani hosszú távon, fenntartható módon Azerbajdzsán nélkül. „Csak mi ezt 14 éve ismertük fel” – fogalmazott.

Szijjártó Péter ezután rámutatott, hogy Európa immár két és fél éve az ukrajnai háború árnyékában él, a magyar kormány ezért üdvözli, hogy Azerbajdzsán és Örményország is jelentős lépéseket tesz annak érdekében, hogy a béke visszatérjen a kaukázusi régióba.

Aláhúzta: hazánk július elsején átveszi az Európai Unió soros elnöki tisztségét, és ez idő alatt is minden olyan megállapodást és erőfeszítést támogatni fog, amely segíti a térségbeli helyzet stabilizálását.

„Figyelni fogunk arra is, hogy az Európai Unió kiegyensúlyozott lépéseket tegyen. Szeretnénk elkerülni, hogy az Európai Unió olajat öntsön egy olyan tűzre, amely éppen szunnyadóban van” – fogalmazott.

A miniszter arról számolt be, hogy a kormány ezért is tett javaslatot arra, hogy ha az EU tízmillió dollárt ad Örményországnak aknamentesítésre, akkor ugyanezt a támogatást biztosítsa Azerbajdzsán számára is.

„Az Európai Uniónak kiegyensúlyozottan, ekképpen mindkét fél felé jóindulattal kell viselkednie annak érdekében, hogy ne elrontsuk, hanem elősegítsük azt a folyamatot, amely ebben a térségben végre visszahozhatja a békét az itt élő emberek életébe” – vélekedett.

„Mind az azeri, mind az örmény emberek megérdemlik, hogy újra békében élhessenek” – fűzte hozzá.