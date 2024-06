A ravatalozóban vették észre, hogy életben van a halottnak nyilvánított amerikai asszony

A 74 éves Constance Glantzot hétfő reggel halottnak nyilvánították egy nebraskai idősek otthonában, majd egy helyi temetkezési vállalathoz szállították a holttestét. A ravatalozó egyik munkatársa nem sokkal dél előtt vette észre, hogy a nő még lélegzik, és azonnal megkezdte az újraélesztést, miközben egy másik dolgozó hívta a mentőket.

