Szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be Kínában a Tienanmen téri vérengzés évfordulóján

Szigorú biztonsági intézkedéseket és korlátozásokat vezettek be a pekingi Mennyei béke terén (Tienanmen) a június 4-i vérengzés 35. évfordulóján. Emellett Hongkongban is fokozták a készültséget. Tajvanon és más helyeken aktivisták megemlékezésre, virrasztásra készülnek. A kommunista Kínában továbbra is tabutéma, hogy mi történt 1989-ben Pekingben.

1989. június 4-én hajnalban páncélosokkal fojtotta vérbe a kínai vezetés a Mennyei béke terén tavasz óta tartó demokráciapárti tiltakozást. Másnap az elvonuló harckocsik útját egy máig ismeretlen, fehér inges férfi állta el. A pillanatot többek között Jeff Widener, az Associated Press amerikai hírügynökség fotóriportere örökítette meg, és az ikonikus fotó a fegyvertelen, félelmet nem ismerő ellenállás jelképe lett. Kapcsolódó tartalom A kínai védelmi miniszter figyelmeztette Tajvant és szövetségeseit A védelmi miniszter közvetve támadta az Egyesült Államokat is, amely fegyvereket ad el Tajvannak. A téren magasodó, a Tiltott városba vezető Mennyei Béke kapujának hivatalos honlapján közölték, hogy június 4-én egész nap zárva tart. Szemtanúk szerint a térre vezető Csangan (Örök béke) sugárutat lezárták a gyalogosok és kerékpárosok előtt is. Peking belvárosában pedig vörös karszalagot viselő, „stabilitásfenntartó” önkéntesek tűntek fel az utcákon „Június 4. emléke soha nem fog elveszni a történelem forgatagában” – fogalmazott Tajvan elnöke, Laj Csing-tö keddi közleményében. A Kínai Népköztársaság szakadár tartományának tekinti az 1949, a kínai kommunisták polgárháborús győzelme óta saját kormányzattal rendelkező Tajvant, ahol szabadon meg lehet emlékezni az eseményről. A tervek szerint Tajpej mellett brit, kanadai és Egyesült Államokbeli városokban tartanak még megemlékezéseket. A kínai fennhatóság alá tartozó, különleges közigazgatású Hongkongban is szigorították a biztonsági intézkedéseket. A Victoria parkban korábban, az új nemzetbiztonsági törvények bevezetése előtt minden év június 4-én gyertyás megemlékezést, virrasztást tartottak. Kapcsolódó tartalom A Phenjan és Moszkva közötti katonai együttműködés veszélyeire figyelmeztetett a dél-koreai védelmi miniszter A tárcavezető emellett sürgette Kínát, vállaljon aktívabb szerepet a Koreai-félsziget atommentesítése ügyében. A Reuters hírügynökség szerint egyes kínai közösségi oldalakon az évforduló időszaka miatt nem lehetséges a profilkép megváltoztatása, ugyanis a korábbiakban a megemlékezők gyakran cserélték le profilképüket és felhasználónevüket az eseményhez kapcsolódó szimbolikus tartalomra. A június 4-i események a mai napig tabutémának számítanak Kínában. A kínai kormány hivatalosan két nappal később arról számolt be, hogy az erőszaknak mintegy 300 halálos áldozata volt, a többségük katona, és 23 diák vesztette életét. Jogvédők szerint több ezer halálos áldozat is lehetett. A tiltakozásokért a kínai vezetés a párt uralmának megdöntésére törő ellenforradalmárokat tette felelőssé. „35 év telt el és a hatóságok még mindig hallgatnak. Az interneten csak a +Kínai Kommunista Párt rövidített története+ található, amely szerint a tragikus incidenst az 1989-es diáktüntetés okozta” – írta az összecsapás több mint 100 túlélőjéből és az áldozatok családjaiból álló, Tienanmeni Anyák nevű csoport. Kapcsolódó tartalom Az ázsiai-csendes-óceáni térség biztonsága mellett állt ki az amerikai védelmi miniszter Szingapúrban Kína május végén rendezett kétnapos, „büntetőnek” nevezett hadgyakorlatot Tajvan környékén.