Krokodilnak hitték, csak közelebb érve döbbent rá a floridai család, mi kelt át előttük az úton

Renee Aland és lánya Zoey vették videóra a hatalmas hüllőt, amely Florida egyik forgalmas útján kelt át. Anya és lánya alig bírták levenni a tekintetüket az óriásgyíkról, amelyről első pillantásra azt hitték, hogy egy aligátor.

I thought a Florida alligator was walking near me and my daughter on the road — what it actually was shocked me https://t.co/QC9tYLPUcH pic.twitter.com/iQAeFN1YiG

— New York Post (@nypost) June 1, 2024