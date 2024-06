Nyolcvan év után találták meg a legendás amerikai pilóta gépének roncsait

A Pacific Wrecks felfedezőiből álló csapat megtalálta a második világháborúban pilótaként szolgáló Richard Bong gépének roncsát. A wisconsini Ászok Ászának nevezett Richard Bong vadászpilóta volt, aki három szolgálati kört teljesített a második világháború alatt, és összesen negyven győzelmet könyvelhetett el. Így Amerika egyik legsikeresebb vadászpilótája lett.

1945. augusztus 6-án éppen egy Bong egy 44-85048-as sorozatszámú P-80A Shooting Start irányított, amikor röviddel a felszállás után meghibásodott a gép üzemanyag-szivattyúja. A pilóta kénytelen volt elhagyni a gépet, azonban túl alacsonyan volt ahhoz, hogy ejtőernyője kinyíljon, így tragikus módon a földbe csapódott és életét vesztette.

Korábbi pályafutása során Bong egy 42-103993 sorozatszámú Lockheed P-38 Lightning vadászgéppel repült. A gépet Marge-nak nevezték el, barátnője, Marjorie Marge Ann Vattendahl tiszteletére.

