Megtörten, sírva beszéltek a háború borzalmairól az Ukrajnából menekült fiatalok

A háború borzalmairól beszéltek Ukrajnából menekült fiatalok a TV2 Tények című műsorának. A kényszersorozásról azt mondták: a katonák erőszakkal, fekete buszokba tuszkolják be az embereket. Egy Magyarországra menekült ukrán férfi pedig arról beszélt, hogy a borzalmak nagyon megviselték őt és a feleségét is. Akkor döntöttek úgy, hogy mindent hátrahagyva Magyarországra menekülnek, amikor egy rakéta csapódott be a házuk mellett.