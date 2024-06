Megdöbbentő vallomásokkal és sokkoló felvételekkel érkezik a Jó világ legújabb része

Megdöbbentő vallomásokkal és brutális felvételekkel jön ma az M1-en a Jó világ újabb része. Joó Csaba riporter az elmúlt hetekben a háború borzalmairól forgatott: járt Japánban, a hirosimai atomtámadás helyszínén, a háborús Ukrajnában és Lengyelországban is, ahol közelről filmezték a hatalmas légvédelmi rakétákat.

1945. augusztus 6-án az amerikaiak atombombát dobtak Hirosimára. A Híradóban bemutatott, csaknem 80 évvel ezelőtt készült felvételek kísértetiesen hasonlítanak a mostani Harkiv utcáira.

A világháború veszélyével fenyegető orosz–ukrán háború a témája a Jó világ mai epizódjának. Joó Csaba Japánba, Hirosimába utazott, hogy találkozhasson azokkal, akik túlélték az atomtámadást.

Egy idős férfi arról számolt be, hogy gyermekként hogyan veszítette el családja nagy részét, és hogyan kellett megküzdenie halálos betegségekkel, amit a hatalmas sugárzás okozott – hangzott el az M1 Híradójában.

Volt olyan is, aki magzatként élte túl az atomtámadást. Több súlyos betegséggel is meg kellett küzdenie neki és családtagjainak is, közülük többen daganatos betegségben haltak meg.

Nyugodjék békében minden lélek, nem ismételjük meg a gonoszságot. Ez áll egy emlékműnél, ami a hirosimai emlékparkban található. Folyamatosan ég a béke lángja a hirosimai emlékműnél. Miközben a Japánok emlékezéssel, különböző szimbólumok megjelenítésével és hitvilágukkal próbálják elérni, hogy soha többé ne történjen ilyen szörnyűség. A világ jelentős része éppen az ellenkező irányba halad.

A Jó világ stábja egyenesen napjaink legsúlyosabb háborújának helyszínére, Ukrajnába utazott, azért, hogy megfejtse, sikerült-e tanulnia az emberiségnek a múltjából.

A műsor készítői megrázó felvételeket is bemutatnak a háború borzalmairól. Köztük azt is, hogyan végzik a lövészárkokban a kiskatonák és a frontra hurcolt férfiak. Számukra biztos út vezet a halálba, egy ukrán katona ugyanis átlagosan négy órát él túl a fronton.

A nézők megismerhetik Gabriella történetét, aki a háború miatt veszítette el a férjét. A férfi azért hagyta otthon feleségét és három gyermekét, mert ha nem vonul be, akkor hét év börtönre ítélik. Az asszony és gyermekei már csak a temetőben találkozhatnak azzal a férfival, aki korábban a biztonságot és a szeretetet jelentette számukra.

Ukrajnából Joó Csaba útja Amerikába, Oroszországba és Lengyelországba vezetett.

A műsor készítői megkeresték Soros György házát, be is csengettek hozzá, majd felidézték, hogy a milliárdos már 30 éve betette a lábát Ukrajnába, ahogy Joe Biden is régóta érintett ukrán ügyekben.

Joó Csaba aláhúzta: „Amikor januárban elkezdtük a forgatásokat, titkon bíztam benne, hogy majd az utolsó pillanatban át kell dolgoznom az egészet, mert véget ér a háború, békét kötnek a szemben álló felek.”

A háborús helyzet azonban napról napra egyre rosszabb. Ennek hátterét és mozgatórugóit mutatja be a Jó világ ötödik adása, mely a fél nyolcas híradó után kezdődik az M1-en.