Már a nők sincsenek biztonságban Ukrajnában – krisnásokra is lecsaptak a kényszersorozók Kárpátalján

Évek óta vannak nyugati tervek a kötelező európai sorkatonaságra – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet azután, hogy nemrég a német védelmi miniszter is hibának nevezte a sorkatonaság eltörlését. Vannak olyan elemzők, akik arra számítanak, hogy az EP-választás után napirendre is kerülhet a kérdés.

„Nem csak a férfiaknak, de a nőknek sem olyan egyszerű már az átkelés. Én 2-3 hete utaztam ki különböző okok miatt, nem egy jókedvű utazás volt, mert már a határon engem is konkrétan meghurcoltak úgy mint nő” – fogalmazott a nő.

Már a nők sincsenek biztonságban Ukrajnában – erről beszélt a Tényeknek egy arca eltakarását kérő kárpátaljai nő, aki már Magyarországon él, nemrég azonban át kellett kelnie az ukrán-magyar határon. Azt mondta: szerettei közül többen Ukrajnában maradtak, köztük gyerekek is, nekik bujkálniuk kell. Mára ugyanis mindennapossá vált, hogy az ukrán toborzók erőszakkal hurcolják el, akit csak érnek – hangzott el az M1 Híradó című műsorában, vasárnap.

„Sajnos szemtanúja voltam annak is, amikor egy férfit elszakítottak a párjától és akarata ellenére toloncolták be az autóba. Innentől kezdve megszűnt minden kapcsolat és a hölgy nem tudott semmit a párjáról” – tette hozzá.

Az ukrán kormány egyre szélesebbre vonja azok körét, akiknek kötelezően hadba kell állniuk. Szombaton Krisna-tudatú hívőkre csapott le a hadkiegészítő parancsnokság kommandója Kárpátalján, „az új mozgósítási törvény értelmében ugyanis ezentúl vallási meggyőződésből sem lehet elutasítani a katonai szolgálatot és a fegyverhasználatot”.



Aki csak teheti, próbálja elkerülni a sorozást. A férfiak az életüket kockáztatva szöknek például a folyókon gumicsónakkal vagy úszva. Nem véletlenül: a harcok egyre véresebbek. Ám miközben Ukrajnából aki tud, elmenekül a harcok elől, a nyugati politikusok továbbra is háborús lázban égnek.

Az uniós sorkatonaság bevezetését Brüsszelben egyre több tisztségviselő hangoztatja.

A tervet többen is azzal indokolták, hogy Európa védelme mellett ezzel enyhíteni lehetne Ukrajna emberveszteségein is.

A német védelmi miniszter május elején fogalmazott úgy, hogy hiba volt felfüggeszteni a sorkatonai szolgálatot Németországban, ezért át kell szervezni a fegyveres erőket és a toborzást. Legutóbb pedig Manfred Weberről, az Európai Néppárt frakcióvezetőjéről derült ki, hogy az általános hadkötelezettség híve, ami alól a nők sem lennének kivételek.

„Hazudtak, régtől fogva dédelgetett német terv az európai szintű sorkatonaság” – erről ír most a Magyar Nemzet. A portál arra hívja fel a figyelmet, hogy a Washington Poston már 2022 májusában, vagyis három hónappal az orosz-ukrán háború kitörése után megjelent egy „Az Európai Uniónak saját hadseregre van szüksége” című írás. A cikket egy amerikai-német szerzőpáros jegyzi. Javaslatukban arról írnak, hogy az uniós kötelező sorkatonai szolgálat az európai öntudat erősítése érdekében elengedhetetlen lenne.

A szolgálat – férfiaknak és nőknek egyaránt – 6 vagy 9 hónap lenne, amit az európai polgároknak a szülőhazájukon kívül kellene teljesíteniük. Az írásban már akkor felmerült, hogy a programot részben az Európai Parlament tagjai felügyelhetnék.

Vagyis a Magyar Nemzet cikke szerint a javaslat összecseng azzal a német tervvel, amely most akár a tagállamok hatásköreit Brüsszelnek átruházva hozna létre kötelező európai sorkatonaságot. A lap ráadásul arra is felhívja a figyelmet, hogy a szerzőpáros ma is rendszeresen megfordul szakértőként Brüsszelben.

„Vannak országok, ahol konkrét törvényjavaslatok születtek annak érdekében, hogy több embernek kelljen katonai kötelezettséget vállalnia” – mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára beszélt a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában, aki szerint a folyamat már több tagállamban elkezdődött, így most kell nemet mondani a háború továbbterjedésére.

Egyre-másra jelennek meg a nyilatkozatok arról, hogy kiterjesztenék a sorkatonai kötelezettséget, mi ez, ha nem a háború kiterjesztése. Most kell behúznunk a féket, különben később nem lesz rá lehetőség, a 20. század tapasztalatai azt mutatják, hogy ha már nagyszámú ország részese egy konfliktusnak, akkor már nincs kiút a világháborús spirálból – mutatott rá.

Dömötör Csaba úgy fogalmazott: azért is nagy az európai parlamenti választás tétje, mert Brüsszelben most kapcsolják háromezres fordulatszámra a háborús készülődést és ebben az Európai Parlamentnek hangadóként hatalmas szerepe van.