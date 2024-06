Kelemen Hunor: Régen nem voltunk ilyen erősek

Nemzetpolitikai célokban a Kárpát-medencében összhang van, régen nem voltunk ilyen erősek – mondta Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hétfőn.

A beszélgetés alább hallgatható vissza.

Interjú

Az EP-választásra történő mozgósítás kapcsán az elnök elmondta: változásra van szükség az európai intézményekben és ehhez minden emberre szükség van. Felelősek vagyunk egymásért, nem csak a szűkebb közösségért, de az egész magyar nemzetért. Ha ezt átérezzük, megfelelő lesz a mozgósítás – hangsúlyozta.

Közlése szerint Erdélyben félmillió szavazatra van szükség ahhoz, hogy az ottani magyarságnak legyen képviselője az EP-ben. Magas lesz a részvétel, a magyarok nem maradhatnak le – tette hozzá az RMDSZ elnöke.

Az EU-n kívül élő kárpátaljai és a délvidéki magyarság megkapja a lehetőséget, hogy ott legyen az EP-ben, nekünk és a felvidéki magyarságnak a „saját lábunkon kell bejutni” – mondta Kelemen Hunor.

„Ha mi nem vagyunk ott, a mi történetünket senki nem képviseli” – fogalmazott az erdélyi magyar politikus.

Szólt arról is, az egy tömbben élő magyarságnál tapasztalható, hogy megszűnik a veszélyérzet, pedig annak a veszélye még fennáll, hogy a megszerzett jogokat megpróbálják visszavenni. Az őshonos kisebbségek jogaiért is folyik harc az európai intézményekben, ehhez a közdelemhez is „ott kell lennünk” – hangoztatta az RMDSZ elnöke.

Kelemen Hunor elmondta, hogy a június 4-i nemzeti összetartozás napjához kapcsolódva megtartották Torockón a 10. Duna Napokat.

Egy évszázaddal az impériumváltás után a magyarok együtt élhetik meg összetartozásukat, a mindennapokban is sikerült túllépni a magyarság szétszakítottságán. Nemzetpolitikai célokban a Kárpát-medencében összhang van, és így könnyebb cselekedni. „Régen nem voltunk ilyen erősek” – mondta az erdélyi magyar politikus a Kossuth rádióban.