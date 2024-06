Brüsszel végképp leszámolna Magyarországgal a békepárti álláspontja miatt

Végképp leszámolna Belgium Magyarországgal a békepárti álláspontja miatt az Európai Unióban. A Mandiner beszámolója szerint most próbálják eltüntetni a háború útjából az utolsó akadályt. A brüsszeli Politico arról írt, hogy a hetes cikk szerinti eljárás alkalmazásával Belgium felfüggesztené Magyarország szavazati jogát az uniós döntéshozatalban, mert Budapest nem járul hozzá az ukrajnai fegyverszállításokhoz. Vagyis a Mandiner szerint a háborúellenes magyar kormánytól elvennék a vétójogot. A kormány szerint a magyar választóktól erős döntés kell június 9-én, hogy Magyarország ki tudjon maradni a háborúból.

Brüsszelben egyre nagyobb a feszültség Magyarország békepárti álláspontja miatt, és a soros elnökségről hamarosan leköszönő Belgium el akarja némíttatni Magyarországot – erről írt a Politico. A lapnak nyilatkozó belga külügyminiszter ugyanis azt szorgalmazza: az EU tagállamai komolyan fontolják meg annak a lehetőségét, hogy Magyarországot megfosszák a szavazati jogától, amikor júliustól átveszi az elnöki posztot – hangzott el az M1 Híradójában.

Nem ez az első alkalom, amikor a belga külügyminiszter a békepárti álláspontja miatt támadja Magyarországot. Hadja Lahbib alig egy hete bírálta Brüsszelben a magyar kormányt, mert az nem akarja finanszírozni az ukrajnai háborút.

„Ötmilliárdos katonai segélyről van szó Ukrajna számára, amelyet Magyarország blokkol egy olyan időszakban, amikor az országnak nagy szüksége van rá. Belgium álláspontja egyértelmű: nem fogadhatjuk el, hogy egyetlen ország blokkolja a segélyt” – fogalmazott Hadja Lahbib.

A belga diplomácia vezetője kifejtette: mindent meg kell tenni Ukrajna katonai támogatásáért, ugyanakkor arról már nem beszélt, hogy az Ukrajnába küldött nyugati fegyverek a háború továbbterjedésével fenyegetnek, illetve nem a békét, hanem a háború folytatását és emberek halálát hozzák magukkal.

„A háborúban mi semmit nem nyerünk, de mindent elveszíthetünk. Eddig is akaratunk ellenére rángattak háborúba minket, rajta is vesztettünk. Most megint azt várják tőlünk, hogy részt vegyünk egy újabb háborúban” – jelentette ki Orbán Viktor a szombati békemeneten. A kormányfő hangsúlyozta:

a békéről való lemondás az Ukrajnáért vállalt halált jelenti, de mi nem megyünk háborúba.

„Akarunk-e magyar vért adni Ukrajnáért? Nem akarunk. Nem megyünk háborúba, és nem fogunk másokért idegen földön meghalni. Ez a magyarok igazsága, és most az a dolgunk, ha a jóisten megengedi, hogy a magyarok igazságát Európai igazsággá tegyük” – fogalmazott a kormányfő.

„Brüsszel el akarja nyomni a békepárti erőket, és az utolsó akadályt is el akarják tüntetni a háború útjából azzal, hogy elhallgattatnák, illetve kizárnák Magyarországot a döntéshozatali folyamatokból” – közölte Szijjártó Péter Hadja Lahbib kijelentésére reagálva. A külügyminiszter kiemelte: a kormány nem fog engedni a nyomásnak, hamarosan át fogja venni az Európai Unió elnöki tisztségét, és ebben a pozícióban is mindent el fog követni a béke érdekében.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: június 9-én nagyon erős támogatásra és nagy győzelemre van szükség, hogy a következő hetekben és hónapokban Magyarország ellen tudjon állni a nyomásnak, illetve erősen tudja képviselni a béke hangját, és fellépjen a harmadik világháborús készülődés ellen Európában.