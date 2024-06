Több mint százéves magyar temetőt újítottak fel Georgia államban magyar támogatással

A temetők feladattal látják el a közösséget, amelyik gondozásába veszi azokat, valamint az emlékezés mellé a viszontlátás örömét is adják – jelentette ki Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár az egyesült államokbeli Georgia államban helyi idő szerint szombaton, amikor a látogatók előtt ismét megnyílt az egykori magyar borásztelepülés, Budapest temetője.

Az 1880-as években az alabamai határ közelében, Georgia állam nyugati részén létezett magyar borászközösség emlékét őrző sírkertet többéves munkával, a Georgiai Magyarok Közösségének Egyháza szervezésében állították helyre.

A Miniszterelnökség helyettes államtitkára az átadóünnepségen tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a temetők nem csupán az út végét jelölik, egy egyházi szervezetnél pedig ezt kiegészíti a feltámadásba vetett hit reménysége is, és összeköti a múltat a jövővel.

Szilágyi Péter beszédesnek nevezte, hogy

az egyházi közösség vállalta Budapest sírkertjének rendbetételét. Szavai szerint a temető sorsa csak addig volt szomorú, amíg ez a kincs őrizetlenül állt Georgiában, mert arról tanúskodott, hogy „voltak, akik elhagyták, elhanyagolták a rájuk bízott történeteket, kincseket”.

A helyettes államtitkár köszönetet mondott a felújításban részt vevő közösségi vezetőknek, akik azt hirdetik, hogy olyan közösség létezik ott, amely olyan örök értékek köré szerveződik, mint az elődök és ősök iránti tisztelet.

A látogatók számára szombaton ismét megnyílt temető három egykori magyar település – Budapest, Tokaj és Nyitra – emlékét őrzi. Az 1880-as években egy amerikai üzletember hívására ott telepedett le 200, szőlészettel és borászattal foglalkozó magyar család.

A Georgia államban évtizedeken keresztül virágzó bortermelést az 1908-ban elfogadott szesztilalom akasztotta meg, amely után a tevékenységnek leáldozott, és a települések lassan elnéptelenedtek.

A Budapest temető területe 2022-ben került a Georgiai Magyarok Közössége Egyházának tulajdonába, és azt követően kezdődött a sírkövek restaurálása, valamint egyes sírhelyek újbóli kimérése a Georgia Egyetemen dolgozó magyar régész, Gyucha Attila segítségével. A munka során minden sírhelyre sírkő került, utat építettek, és feltöltötték a temető eső által kimosott részeit.

A felújításhoz a nemzetpolitikai államtitkárság mellett hozzájárult a Bethlen Gábor Alapkezelő, ezenkívül vállalkozások és magánemberek is segítettek.

Szombaton rendezték a New Jersey állambeli magyarok legnagyobb kulturális eseményét, a több ezer látogatót vonzó Magyar Fesztivált is, New Brunswick településen, New York városának közelében.

Az egész napos program egyben az Egyesült Államok keleti partján élő magyar diaszpóra egyik legnagyobb létszámú rendezvénye is. Felléptek a helyi magyar kulturális együttesek, valamint New Yorkból, Marylandből és New Hampshire-ből érkezettek. Teret kapott a magyar irodalom, valamint vívóbemutatót is tartottak, az eseményt pedig táncház zárta.

Kiemelt kép: Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai helyettes államtitkára. (Fotó: MTI/Kiss Gábor)