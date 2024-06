Kétezer éves állati maradványokra bukkantak Franciaországban

Rendkívüli felfedezést tettek a régészek akik, kilenc nagy állatsírt tártak fel Franciaországban.

A felfedezés során közel 2000 éves lovak és kutyák maradványait tárták fel.

Az egyik sírba 28, hat év körüli csődört találtak. Mindegyik tetemet a jobb oldalára fektetve, fejével dél felé helyezték el a gödrökben.

A közelben egy másik sírban két kutya maradványaira bukkantak, fejük nyugat fele nézett.

A Francia Megelőző Régészeti Kutatóintézet szakértői szerint a maradványok a szénizotópos kormeghatározás alapján a tetemek a Gallia római hódításának vége és a Római Birodalom kezdete körül, valahogy i. e. 100 és az időszámításunk szerinti 100-as év között lettek eltemetve.

Remains of horses buried 2,000 years ago found in central France. @Inrap Thank you for a great article @kimwilsher1 https://t.co/986VqeIEqg

— M. Tyrrell (@TyrrellInrap) May 29, 2024