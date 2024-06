Bezártak a szavazóhelyek az önkormányzati választáson Szerbiában

A korábbi évekhez hasonló, 40-50 százalék körüli volt a részvételi arány Szerbiában a helyi önkormányzati választásokon vasárnap a városi választási bizottságok közlése szerint. A szavazóhelyek 20 órakor zártak be.

A 2020-as önkormányzati választásokon a részvételi arány 50,47 százalékos volt.

Vasárnap Belgrádban, illetve azokon a településeken tartottak voksolást, ahol december 17-én nem volt választás.

A fővárosban azért kellett újabb választást tartani, mert decemberben egyik párt sem tudta megszerezni a kellő többséget. Az ellenzék javaslatára a belgrádi választással egy időben szervezték meg a többi önkormányzatban is a szavazást. Ez utóbbi helyeken – főként a Vajdaságban – csak júliusban vagy augusztusban kellett volna az urnák elé járulniuk az állampolgároknak.

A kormányzó Szerb Haladó Párt minél több pártot maga mellé állítva mindenhol igyekezett koalíciós listával indulni, de így tett az ellenzék azon része is, amely részt akart venni a megmérettetésen, így a legtöbb önkormányzatban csak 4-5 lista van, de például Újvidéken és Belgrádban is 14.

Milos Vucevic miniszterelnök, a Szerb Haladó Párt elnöke szavazata leadásakor kiemelte: a választások mindig jó alkalmat biztosítanak arra, hogy az állampolgárok értékeljék a politikusokat, és kiderüljön, egy-egy vezető jól végezte-e a munkáját, vagy másnak kell lehetőséget biztosítani a következő időszakban.

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke voksa leadásakor reményét fejezte ki, hogy sokan élnek szavazati jogukkal, és hogy az emberek értékelik azt a munkát, amelyet a VMSZ Szabadkán és a környező településeken végzett az utóbbi négy évben, valamint felismerik, hogy a város épített örökségének megőrzése érdekében is ez a párt tett a legtöbbet az elmúlt időszakban. Emlékeztetett arra, hogy a VMSZ 23 vajdasági, magyarok lakta településen indult önállóan.

„A minimális cél az, ezt a kampány elején is elmondtuk, hogy megőrizzük a polgármesteri helyeket azokban az önkormányzatokban, amelyekben az elmúlt négy évben is polgármesterünk volt, ez Magyarkanizsa, Zenta és Topolya, de bízom abban, hogy minden más önkormányzatban is erősödni tudunk” – mondta Pásztor Bálint.

A 6,6 milliós Szerbiában ezúttal mintegy 4,4 millió választópolgár szavazhatott 7 és 20 óra között. Az előzetes eredmények vasárnap este várhatók, a végleges eredményeket a legtöbb helyen akár már hétfőn közölhetik.

Kiemelt kép: (Fotó: MTI/AP/Darko Vojinovic