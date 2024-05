Visegrád24: Iszlamista terrortámadás történt Mannheimben

A rendőrség egyelőre nem tudta megmondani, hányan sérültek meg és milyen súlyosan, a hivatalos tájékoztatás szerint a támadót meglőtték, a férfi megsebesült. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a lakosság már nincs veszélyben, a támadás indítékát egyelőre vizsgálják.

A Visegrád24 hírcsatorna úgy értesült „iszlamista terrortámadás” történt, a sérültek között van Michael Stürzenberger konzervatív politikus, iszlámellenes aktivista, aki részt vett a Pax Europa polgári mozgalom találkozóján Mannheim központjában.

This is what Europe is dealing with.

Islamists trying to stab our police officers in the neck just a week before the European Parliament election.

Several people were stabbed at an anti-Islamist rally in Mannheim, Germany 3 hours ago. pic.twitter.com/TRiPg6TFlg

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 31, 2024