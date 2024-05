Pistorius: A stratégiai igazodás jegyében engedi Berlin a német fegyverek bevetését orosz terület ellen

A megváltozott helyzethez való stratégiai igazodás jegyében döntött úgy a német kormány, hogy megengedi Ukrajnának a Németország által szállított fegyverek bevetését oroszországi katonai célpontok ellen – jelentette ki pénteken Chisinauban Boris Pistorius német védelmi miniszter a moldovai hivatali kollégájával folytatott találkozóján.

„Ez a helyes döntés. Németország az ukrajnai háború kezdete óta folyamatosan így cselekszik, hozzáigazítja a stratégiáját a változó helyzethez” – mondta a német miniszter.

A német kormány és partnerei egészen egyértelműen megfogalmazták, Ukrajna hogyan használhatja a nyugati fegyvereket Oroszország területe ellen. „Elsősorban a Harkiv környéki ellentámadásokról van szó, mert ott különösen egyértelmű, hogy mennyire közel van a határ” – tette hozzá Pistorius.

Steffen Hebestreit kormányszóvivő pénteken jelentette be Berlinben: a német kormány felhatalmazta Ukrajnát, hogy Németország által szállított fegyvereket vessen be oroszországi katonai célpontok ellen. A szóvivő szerint a nemzetközi joggal összhangban Ukrajna felhasználhatja a támadások elleni védekezésre neki szállított fegyvereket, köztük a Németországból kapottakat is.

Boris Pistorius Anatolie Nosatii moldovai védelmi miniszterrel találkozott, majd programja szerint ellátogatott német fejlesztési projektekben felépült laktanyákba, illetve megtekintette azokat a páncélozott járműveket, amelyeket Moldova német pénzből vásárolt.

A tárcavezető további támogatást ígért Moldovának, hogy megfelelő ellenállóképessége legyen „az orosz fenyegetéssel szemben”. További 14 Piranha-3H típusú páncélozott szállító jármű szállításáról írt alá megállapodást, a már tavaly átadott 19 darabon felül. Jövőre kezdődik meg légvédelmi rendszerek szállítása, és Berlin a dróntámadások elhárításához is támogatást nyújt. Ezenkívül szó van elsősegélynyújtási kiképzésről a moldovai fegyveres erők számára.