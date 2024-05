Egy símaszkos gyerek fegyverrel célzott a szlovák államfő házára

Hatalmas felháborodást váltott ki Szlovákiában, hogy egy símaszkos gyerek fegyvernek látszó tárggyal célba vette a szlovák elnök házát. Az esetről videó is készült. A rendőrség szerint a kisfiú az apja biztatására cselekedett, alig több mint két héttel a Robert Fico miniszterelnök elleni merénylet után. A szlovák belügyminiszter szerint a férfi a saját és gyermeke életével játszott, a hatóságok ugyanis könnyen valós fenyegetésnek is tekinthették volna a mozdulatot.

Biztonsági kamera rögzítette, amikor csütörtök délután négy óra körül egy símaszkos, fegyveres alak hajolt ki egy autó ablakán, miközben a jármű elhajtott Peter Pellegrini szlovák elnök háza előtt. A szlovák rendőrség szerint a járművet vezető férfi arra utasította a hátul utazó kisfiát, hogy a játékpisztolyával célozzon az államfő házára. Az előállított férfi szerint csak szórakozni akartak.

Az eset Szlovákia-szerte nagy felháborodást keltett.

Sutaj Estok szlovák belügyminiszter megdöbbentőnek és felháborítónak nevezte, hogy két héttel a Robert Fico kormányfő elleni merénylet után valakinek ilyesmi jut eszébe.

„Mindenki tudja, hogy a közjogi méltóságok elleni támadások valós fenyegetést jelentenek, hiszen a két héttel ezelőtt valóban megtörtént, hogy egy őrült gyilkossági kísérlettel próbálta meg felülírni a demokráciát. Ez nem játék. Minden létező intézkedést megtettünk annak érdekében, hogy semmi hasonló ne történhessen meg, és mégis van, aki ezt viccesnek találja. Egy autóból kihajoló fegyveres alakot a rendőrség könnyen biztonsági kockázatnak tekinthet. Ebből akár tragédia is lehetett volna. Nem fér a fejembe, hogy egy édesapa hogyan teheti úgy kockára a gyermeke életét, hogy arra utasítja: célozzon a játékpisztolyával a szlovák elnök házára” – fogalmazott a szlovák belügyminiszter.

Szlovákiában hetek óta nagy a feszültség, miután Robert Fico kormányfőre többször is rálőtt egy 71 éves, háborúpárti, kormányellenes férfi. Juraj C. több lövést is leadott. Robert Fico súlyos sérüléseket szenvedett, és többször is meg kellett műteni.

A kormányfőt végül csütörtökön engedték ki abból a besztercebányai kórházból, ahol az elmúlt hetekben ápolták.

Az intézmény vezetője szerint Ficóra hosszú felépülés vár.

„A miniszterelnök felépülése várhatóan egy nehéz és nagyon hosszú folyamat lesz. Ezúton kívánok neki sok-sok erőt, hogy továbbra is képes legyen kormányfőként vezetni az országunkat” – nyilatkozta a kórházigazgató.

A szlovák kormányfő már meg is érkezett pozsonyi otthonába. Sajtóinformációk szerint Robert Fico mankó segítségével már képes önállóan járni.