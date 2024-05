Újabb katonai segélycsomagot jelentett be a német védelmi miniszter Ukrajnának

Boris Pistorius német védelmi miniszter 500 millió eurós katonai segélycsomagot jelentett be csütörtökön Odessza városában tett látogatása alkalmával.

Pistorius a nap folyamán ukrán hivatali partnerével, Rusztem Umerovval tárgyalt az ukrán hadsereg szükségleteiről.

„Továbbra is támogatjuk önöket ebben a védelmi műveletben” – hangsúlyozta Pistorius.

A német tárcavezető kiemelte, hogy az újabb katonai segély egyes elemeit már el is kezdik szállítani. A katonai csomag egyebek között nagy számban tartalmaz IRIS-T SLM és IRIS-T SLS, vagyis közepes és rövid hatótávolságú légvédelmi rakétákat, de felderítő és harci drónokat is a fekete-tengeri hadviseléshez. Ezen felül lesznek benne pótalkatrészek is korábban szállított német fegyverrendszerekhez, így például csere lövegcsövek és motorok Leopard páncélosokhoz.

Egymillió darab kézifegyverekhez való lőszert is átadnak.

A német védelmi miniszter látogatását biztonsági okok miatt előzetesen titokban tartották.