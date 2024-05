Rangos, nemzetközi díjjal tüntették ki a kolozsvári Szent Mihály-templomot

Európai Örökség Díjjal (Europa Nostra Díj) tüntették ki a kolozsvári Szent Mihály-templomot, a rangos elismeréssel a római katolikus istenháza helyreállítását díjazták – erősítette meg csütörtökön az MTI-nek László Attila kolozs-dobokai főesperes-plébános.

Az európai műemlékvédelmi szakterület legrangosabb elismerésének idei díjazottjait csütörtökön ismertették, a Kolozsvár főterén álló templom a helyreállításért kapta meg a díjat, melyet október 7-én adnak át Bukarestben.

László Attila főesperes-plébános az MTI-nek elmondta: a rangos elismerés nagy öröm az egyházközség számára, és a felújításban sok ember munkája, szakmai tudása, emberi hozzáállása van benne.

„Bár a díj hozzáad, a Szent Mihály-templom nem ettől lesz több. De nagyon örülünk, hogy a világ is úgy látja, ahogy mi nap mint nap: ez a mi kolozsvári csodánk. Reméljük, még inkább ráirányítja a világ szemét arra, hogy Isten munkatársaként mikre képes az ember” – hívta fel a figyelmet László Attila. Hozzátette, hogy ezt az üzenetet ma különösen fontos nyomatékosítani Európában.

Közölte: a díjjal járó örömmel együtt a sok ember – tervezők, kivitelezők, ellenőrök, munkások – is megjelenik, akikkel együtt dolgozva az évek alatt formálódott a felújított templom. A végeredmény látható módon megérinti a betérőket, akik megilletődve járják körbe az épületet – közölte.

Arra is kitért, hogy amikor a bizottság tagjai a helyszínen voltak, nemcsak arról akartak meggyőződni, milyen felújítást végeztek rajta, hanem arról is, „hogyan él most a templom”. „Milyen a közösségi élete, milyen a művészi élete, hogyan jelenül meg az ünnepléseink során mindaz, amiért van ez a templom. És ez adja ennek a díjnak a plusz gazdagságát a számomra” – mondta a főesperes.

Hozzátette: az október 7-i díjátadó előtt Kolozsváron, a templomban is ünnepséget szerveznek, ahol a közösség együtt ünnepelhet. Ennek időpontját a későbbiekben közlik.

László Attila és Maksay Ádám projektkoordinátor közleményt is kiadott a témában, melyben emlékeztetnek: a díj nemcsak a műszaki és építészeti erőfeszítéseket ismeri el, hanem a csapatnak az európai kulturális örökség megőrzése, népszerűsítése iránti elkötelezettségét is.

Rámutatnak: a kolozsvári Szent Mihály-templom az európai gótikus épített örökség egyik kiemelkedő példája. „Restaurálása nem csupán egyszerű szerkezeti és esztétikai helyreállítás volt, hanem egy egész közösség újjáélesztésére irányuló kezdeményezés, amely jelentős hatással volt a turizmusra és a kulturális oktatásra” – írják.

Felidézik, hogy a 2016-2022 között lezajlott felújítás magába foglalta a szerkezeti megerősítést, valamint az épület építészeti hagyományait tiszteletben tartó belső felújítást és modern fejlesztéseket is.

Az Európai Unió, valamint a magyar és a román állam támogatásával felújított templomot 2022. augusztus 13-án szentelték meg. A gótikus templom építése a 14. század második felében kezdődött és a 15. század első felében fejeződött be. Jelenlegi, neogótikus tornya 1837 és 1859 között épült.

Az Európai Bizottság és az Europa Nostra csütörtökön jelentette be az Európai Unió Kreatív Európa programja által társfinanszírozott Európai Örökség Díj idei nyerteseit. Ezek között 18 ország 26 helyszíne van, Romániából a kolozsvári főtéri templom mellett Szászalmádi (Szeben megye) evangélikus templomának a helyreállítását is díjazták.

Kolozsvárról eddig az egykori unitárius püspöki rezidencia, a kulturális központként működő Vallásszabadság Háza részesült Európai Örökség Díjban 2022-ben.