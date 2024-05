Négyen megsebesültek egy utcai lövöldözésben Londonban

A rendőrségi beszámoló szerint az incidens szerda este történt a brit főváros Hackney kerületében, ahol egy motorkerékpárról valaki tüzet nyitott az egyik helyi török étteremre, majd elmenekült.

A támadásban a kislány mellett három férfi is megsérült. James Conway, a vizsgálatot irányító főfelügyelő szerint az egyik férfi valószínűleg maradandó sérüléseket szenvedett.

A Scotland Yard nyomozója a tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában elmondta: a rendőrség nem sokkal később megtalálta a motorkerékpárt, amelyről a vizsgálat megállapította, hogy lopott volt.

Child in serious condition after being SHOT in London alongside 3 adults.

An assailant on a motorbike driving through Hackney carried out a drive by shooting, leaving the 4 victims with gunshot wounds.

The child suffered serious injuries and is currently in a trauma unit. pic.twitter.com/tbrI2aDGpg

— Oli London (@OliLondonTV) May 30, 2024