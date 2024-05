Magyar feliratokat festettek le ismeretlenek az erdélyi Medgyesen és két szomszédos településen

Ismeretlenek piros festékkel lefestették a háromnyelvű helységnévtábla magyar és német feliratát az erdélyi Medgyesen, valamint két másik Szeben megyei településen – erősítette meg az MTI-nek csütörtökön Orosz Csaba, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Szeben megyei szervezetének elnöke.

Elmondta: az érdekvédelmi szervezetet szerdán tájékoztatták a rongálásról, az illetékes intézmények alkalmazottai az RMDSZ jelzése nyomán csütörtökön letisztították a festéket. A kisváros háromnyelvű helységnévtábláján a magyar Medgyes és a német Mediasch neveket piros festékkel áthúzták, míg a román Medias érintetlen maradt.

A közeli Kiskapuson a magyar feliratot, míg a Medgyes és Kiskapus közötti Nagyekemezőn a német feliratot húzták át piros festékkel ismeretlenek.

„Bennünket nagyon megdöbbentett és felháborított az eset, mert Medgyesen elég jó együttélés van a többség és a kisebbségek között”

– mondta Orosz Csaba. Hozzátette: nem volt példa hasonlóra, de az utóbbi időben az egykor zömében szászok által lakott településen is felerősödött a magyargyűlölet.

A rongálásra az RMDSZ medgyesi szervezete is hívta fel a figyelmet. „Az ilyen cselekedetek nemcsak a közösségi együttélést zavarják, hanem történelmi és kulturális örökségünket is károsítják. (…) Lépjünk fel együtt a vandalizmus ellen, és őrizzük meg városunk sokszínűségét és történelmét!” – írták a szervezet közösségi oldalán.

Orosz Csaba az MTI kérdésére elmondta: a rendőrségen egyelőre nem tettek feljelentést, mivel nem szeretnének óriási botrányt, nehogy még jobban elszabaduljanak az indulatok. Közölte: a városban is indítanak jelölteket szélsőséges román pártok és a békés együttélésről híres többnemzetiségű településen is érzékelni magyarellenes hangokat.

„Azt szeretnénk, hogy a békés együttélés továbbra is megmaradjon Medgyesen”

– mondta.

Hozzátette: örülnek, hogy az illetékesek gyorsan letisztították a táblákat, és remélik, a polgármesteri hivatal megteszi a szükséges lépéseket. Arra is kitért, hogy gyanújuk szerint az elkövetők nem helyi lakosok lehettek, erre utal az, hogy több települést érintő, összehangolt akcióról van szó.

Medgyesen az RMDSZ négy éve nem jutott be a helyi önkormányzatba, ahol korábban két képviselője volt, és most nagy erővel kampányol azért, hogy ismét legyen magyar képviselet. Remélik, sikerül mozgósítani ehhez a hatszázalékosra csökkent magyar közösséget – mondta Orosz Csaba, aki az RMDSZ képviselőjelölti listáját is vezeti.

Felidézte, hogy

a Szeben megyei város bejáratainál mintegy húsz éve, az RMDSZ közbenjárására helyezték ki a háromnyelvű helységnévtáblát, annak ellenére, hogy sem a magyar, sem a (jelenleg alig egyszázaléknyi) német kisebbség számaránya nem érte el a közigazgatási törvény által előírt húszszázalékos küszöböt. Azóta nem volt példa rongálásra.

A megyei elnök hangsúlyozta: ez az eset is mutatja, mennyire fontos, hogy az erdélyi magyarok részt vegyenek a június 9-i romániai helyhatósági és EP-választáson, és legyen magyar képviselet.

„Láthatjuk, hogy ha nem vagyunk jelen az önkormányzatokban, a bukaresti parlamentben és az Európai Parlamentben, akkor szép lassan bennünket is mellőznének, vagy talán kiiktatnának. Ezt nem hagyhatjuk, tenni fogunk annak érdekében, hogy az itteni magyarság ne legyen megfélemlítve” – fogalmazott az RMDSZ Szeben megyei szervezetének elnöke.

