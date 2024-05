Lezuhant az amerikai légierő pilótája, az utolsó percben katapultált

Megsérült az Air Force pilótája, miután katapultált az Új-Mexikóban lezuhant 135 millió dolláros F–35 vadászgépből.

A repülőgép a texasi Lockheed Martin egyik létesítményéből repült a kaliforniai Edwards légibázisra, amikor lezuhant. A pilóta biztonságosan katapultált, és stabil állapotban szállították egy új-mexikói kórházába – közölte a városi tűzoltóság és a katonai hatóságok.

Air Force pilot injured after ejecting from $135 million F-35 fighter jet that crashed in New Mexico https://t.co/TVt0dsg3w0 pic.twitter.com/aIcmLNdTqo — New York Post (@nypost) May 29, 2024

A baleset kivizsgálását a Kirtland légibázis vezeti. Ez a bázis ad otthont az amerikai 377. repülőszázadnak, amely nukleáris műveleteket hajt végre, valamint expedíciós erőket képez ki.

A baleset helyszínén készült fotókon a gép megégett roncsai egy út menti mezőn lángolnak.

Ez már a második katonai repülőgép-szerencsétlenség Új-Mexikóban néhány hónapon belül. Áprilisban egy F–16 Fighting Falcon zuhant le az állam déli részén lévő Holloman légibázis közelében egy távoli területen. A pilóta könnyebb sérüléseket szenvedett, miután ő is katapultált a gépből – számolt be cikkében a New York Post.

A kiemelt kép illusztráció.