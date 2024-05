Bevásárlóközpontban gyújtotta fel magát a floridai férfi

Súlyos sérüléseket szenvedett az a 30 éves floridai lakos, aki szerda este felgyújtotta magát egy helyi bevásárlóközpontban. Az ott vásárló szemtanúk hívták a rendőrséget, miközben többen azonnal a férfi segítségére siettek, hogy eloltsák a lángokat.

Florida man, 30, sets himself on fire outside of local Publix store https://t.co/LTPk0Si6uu pic.twitter.com/rUSIEpKgSp

— New York Post (@nypost) May 30, 2024