Teherán rakétatechnológiát adott át a húsziknak

Teherán rakétafejlesztéssel kapcsolatos technológiát osztott meg a jemeni húszikkal a Taszním iráni félhivatalos hírügynökség szerdai jelentése szerint.

A tájékoztatásból az derül ki, hogy Irán a tengerről indítható, hazai gyártmányú Kadr típusú rakéták technológiáját adta át a húsziknak.

Az iráni Forradalmi Gárdához köthető Taszním hozzátette, hogy a fegyver „súlyos kihívások elé állítja majd az Egyesült Államokat és legfontosabb régiós szövetségesét”, Izraelt.

„Az iráni szaktudás a hajók ellen bevethető rakéták gyártásáról most már a jemeni csapatoknak is rendelkezésükre áll”

– olvasható a Taszním híradásában.

A hírügynökség emellett azt közölte, a húsziknak hajók ellen is bevethető rakétáik is vannak, melyekről – valamint az ezeket bemutató katonai parádéról – a Taszním weboldalán képeket is közöltek.

Noha a nemzetközi közösség többször vetette Teherán szemére, hogy fegyverekkel látja el a nemzetközileg elismert jemeni kormány ellen harcoló húszikat, mind ez idáig Teherán azt hangoztatta, csupán ideológiai támogatója a lázadóknak.

Kiemelt kép illusztráció.